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Наука и медицина
Врач оценил вероятность завершения пандемии COVID-19
4 марта, 2022 12:47
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фото: pixabay
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что завершение пандемии COVID-19 в ближайшие годы маловероятно. Дело в том, что вирус никуда не исчезнет.
По его словам, коронавирусная инфекция будет то поднимать заболеваемость населения, то снижать. В качестве примера можно сравнить с туберкулезом, с которым врачи до сих пор борется, пишут РИА Новости.
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