Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Врач оценил пользу бани после COVID
8 марта, 2022 11:13
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Метод ускорения выздоровления от коронавирусной инфекции и других заболеваний с помощью бани может ухудшить состояние здоровья, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
По его словам, от банных процедур следует отказаться во время Covid-19 и после выздоровления. Баня даёт лишнюю нагрузку и выпаривает воду из организма, которой, наоборот, должно быть больше.
После полного восстановления от болезни врач советует начинать с 80 градусов в бане. Осторожными нужно быть людям с проблемами сердечно-сосудистой и дыхательной систем, пишут РИА Новости.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости