Врач оспорила популярные утверждения о целлюлите
Популярные утверждения о возникновении целлюлита и методах борьбы с ним являются мифом, считает руководитель медицинского департамента федеральной сети медлабораторий KDL Ольга Малиновская.
Первый миф заключается в том, что «апельсиновая корка» появляется только у людей в весе. Однако лишний вес и целлюлит не взаимосвязаны. Кроме того, целлюлит может возникнуть у подростка или взрослого, поэтому он не связан и с возрастом.
В-третьих, массаж не сможет полностью избавить от целлюлита. Кожа разгладится, но после окончания курса «апельсиновая корка» может вернуться. Также отказ от сладкого и быстрых углеводов не предостережет от бугристого состояния кожи.
Специалист добавила, что нельзя ограничивать потребление воды. Целлюлит, наоборот, будет заметнее при ее дефиците, передает «Лента.ру».