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Наука и медицина
Врач обозначил возможный интервал между дозами вакцины
14 июля, 2021 11:21
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фото: pixabay
Задержка с вводом второй дозы вакцины допустима на несколько недель из-за непредвиденных проблем со здоровьем, рассказал главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе, пишут РИА Новости.
Медик напомнил, что рекомендуемый интервал между этапами вакцинирования – от 14 до 21 дня. Если ненадолго перенести прививку, это не повлияет на иммунный ответ. Однако иммунитет сформируется быстрее при рекомендуемом введении препарата.
Специалист добавил, что при интервале больше полугода требуется полная повторная вакцинация.
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