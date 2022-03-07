Врач обозначил осложнения на желудок после COVID
Гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, как коронавирусная инфекция и лекарственные препараты от неё могут влиять на желудочно-кишечный тракт. Речь идёт о развитии язвы желудка.
По словам специалиста, коронавирус начинает взаимодействовать с белком, который содержится на поверхности многих тканей. Однако наибольшее количество находится в лёгких или желудке. Коронавирус вызывает воспаление желудка и может привести к язве, особенно у людей, уже имеющих гастрит.
Предназначенные для лечения от вируса препараты могут также вызвать язву желудка, однако лечение необходимо. Специалист предупредил, что при заболевании ковидом нужно сообщать врачу о своих нарушениях ЖКТ, если они есть. Это поможет избежать риска возникновения кровотечений из язвы, передаёт радио Sputnik.