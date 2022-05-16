Врач назвала проявляющиеся сыпью смертельные болезни
Кожные высыпания могут говорить не только о дерматологических проблемах, но и о серьезных нарушениях в организме, предупредила терапевт, эндоскопист Лидия Голубенко.
Как отметила врач, при менингококке (острое инфекционное заболевание) может появиться сыпь с кровоподтеками. Можно сделать проверку: если при расположении стакана на сыпи и надавливании она побледнеет, то это не менингококк. Если состояние сыпи осталось прежним, необходимо сразу вызвать скорую, поскольку на спасение жизни остается от двух суток до нескольких часов.
Сыпь в виде кольца, появившаяся через несколько недель или месяцев после укуса клеща, может сигнализировать вызванную болезнь Лайма. Также после приема некоторых лекарств может появиться тромбоцитопеническая пурпура, признаком которой выступают мелкие кровоизлияния и синяки в районе ног.
Кроме того, диабет можно определить по черному акантозу, который выглядит как запачканная область со светлыми складками. Появление сетчатого рисунка из красных, розовых и синюшных участков кожи с бледными зонами спазмированных сосудов характерен для людей с сердечной недостаточностью, пишет «Доктор Питер».