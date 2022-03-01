Врач назвала «правильное варенье» против тромбов
Гастроэнтеролог Анна Курчина рассказала об улучшении здоровья благодаря варенью из ягод, приготовленному по технологии «пятиминутка». Однако людям с повышенной кислотностью нужно быть осторожными с вареньем из кислых ягод.
Прежде всего следует отметить положительные свойства смородинового варенья, считает врач. Смородина помогает укрепить иммунитет, улучшить состояние сосудов, что поможет против образования тромбов.
Также на сердечно-сосудистую систему положительно влияют облепиховое и абрикосовое варенье. Варенье из малины поможет оказать жаропонижающий эффект.
Специалист добавила, что при обнаружении плесени в банке с вареньем нужно немедленно его выбросить. Употребление такого варенья может грозить как отравлением, так и тяжёлыми последствиями, передаёт «Российская газета».