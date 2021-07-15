Врач назвала портящие цвет зубов продукты
Потемнение зубов происходит из-за нарушения эмали или бактерий ротовой полости. Однако этому способствуют различные продукты, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, передают РИА Новости.
Среди продуктов, влияющих на потемнение зубов, первым является кетчуп. Дело в том, что в его составе находится уксусная кислота, сахар, природный томатный и, возможно, химический красители. Заменить кетчуп лучше томатной пастой, рекомендует специалист.
Куркума способна менять цвет эмали, однако этот продукт благоприятно влияет на сосуды и замедляет процесс старения. Для устранения окрашивания зубов куркуму нужно совмещать с сельдереем, огурцом, редисом, яблоком или чистить зубы пастой после еды.
Диетолог также отметила негативное воздействие на зубы соевого соуса и фруктового льда.