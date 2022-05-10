Врач назвала методы защиты от рака при наличии болезни у родственников
Передача рака по наследству нетипична, однако существует вероятность. О том, что делать родственникам, чтобы снизить у себя риск развития рака, рассказала онколог Татьяна Бобровицкая.
По ее мнению, генетическая предрасположенность вероятна при наличии рака у двух близких родственников, либо при диагностировании у одного в молодом возрасте. Для уменьшения рисков врач советует следовать здоровым привычкам, отказавшись от курения, и проходить обследования на регулярной основе.
Женщинам после 40 лет рекомендуется сделать диагностику на онкологию груди: маммографию и МРТ молочных желез. Для профилактики рака легких необходимо пройти низкодозную КТ.
Чтобы исключить онкологические проблемы с толстой кишкой пациентам в возрасте 45-75 лет раз в 10 лет нужно проходить фиброколоноскопию, передает «Доктор Питер».