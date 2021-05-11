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Врач назвала косточковые фрукты опасными для аллергиков

Елизавета Ивлева
11 мая, 2021 13:51
2 мин
Елизавета Ивлева
11 мая, 2021 13:51
2 мин
фото:
фото: FrankHoermann/SVEN SIMON

Людям, страдающим аллергией на пыльцу, следует отказаться от употребления ряда косточковых фруктов семейства розоцветных из-за возникновения схожей реакции на них – перекрестной аллергии. Об этом рассказала доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог клиники «СМ-Доктор», профессор Дали Мачарадзе в интервью радио Sputnik.

Восприимчивым к пыльце больным необходимо исключить из своего рациона яблоки, груши, сливы, персики, нектарины. Также это относится к моркови, сельдерею, петрушке. Врач отметила, что аллергики должны придерживаться отказа от такого списка продуктов всю жизнь, а не только в период цветения.

Дали Мачарадзе добавила, что молекулы аллергенов в пыльце и в свежевыжатых соках одинаковые, поэтому нужно исключить как сырой вид этих фруктов и овощей, так и соки из них.

Список опасных продуктов может включать и мед, если человек имеет аллергию на пыльцу злаковых растений. Дело в том, что пчелы также собирают с них пыльцу. К тому же следует избегать укусов пчел, так как существует риск возникновения серьезной аллергической реакции, предупредила аллерголог-иммунолог.

Перекрестную аллергию могут вызвать сорные растения. Амброзия и полынь – наиболее распространенный аллерген. К продуктам относятся семечки, подсолнечное масло, дыня, арбуз, мед, специи, пояснила специалист.

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