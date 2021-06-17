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Наука и медицина
Врач Гинзбург назвал необходимый для гипертоников фрукт
17 июня, 2021 17:47
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фото: pixabay
Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире телеканала «Россия-1» отметил способность сливы снижать давление.
По его словам, слива, содержащая противовоспалительные элементы, способна улучшать текучесть крови, а также выводить лишнюю жидкость из организма. Это позволяет понизить артериальное давление.
Также с Гинзбургом согласился врач и телеведущий Сергей Агапкин. Он выделил такое полезное свойство, как укрепление сосудистых стенок. Это поможет снизить риски возникновения инфаркта и инсульта, которые характерны для людей, страдающих гипертонией.
Вопрос по теме:
А вы знали, что слива не только помогает снизить артериальное давление, но и обладает витамином C, калием и медью?
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