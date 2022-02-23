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Наука и медицина
Врач дала три совета по борьбе с осипшим голосом при «омикроне»
23 февраля, 2022 11:39
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фото: pixabay
Осиплый голос или его потеря наблюдаются у пациентов, болеющих «омикрон»-штаммом. Врач-оториноларинголог медицинского центра «Синай» Аза Махмудова дала рекомендации по устранению осиплости.
Прежде всего, необходимо поставить дома увлажнитель воздуха. Дело в том, что слизистым организма нужна влажность воздуха больше 35-40%, а зимой воздух сухой из-за системы отопления.
Кроме того, можно воспользоваться растительными пастилками для горла (с шалфеем, эвкалиптом). Они увеличат слюноотделение и уберут воспаление в горле.
Врач добавила, что препараты для лечения должны назначаться врачом. При осиплости голоса более, чем три дня, больному требуется осмотр ЛОР-врача, пишет «Российская газета».
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