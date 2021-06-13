«Впал в кому»: власти Кисловодска рассказали о состоянии мэра города
Состояние главы Кисловодска Александра Курбатова стабилизировалось, но после операции он впал в кому, сообщили в администрации города.
«Принятые действия врачами Кисловодской городской больницы позволили стабилизировать состояние главы города, но оно остается тяжелым», - говорится в сообщении в аккаунте администрации города в Instagram.
В Кисловодске сейчас находятся специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко и бригада врачей из Ставрополя.
Мэр города Александр Курбатов пострадал накануне во время катания на своем электросамокате. После того, как он упал и ударился головой, его заметил проезжавший мимо на велосипеде житель города. Пострадавшего сразу же отправили в больницу, где ему была сделана операция, пишет «Московский комсомолец».