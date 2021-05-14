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Возможность выбора. «ЭпиВакКорона» доступна для москвичей

Елизавета Ивлева
14 мая, 2021 19:24
1 мин
Елизавета Ивлева
14 мая, 2021 19:24
1 мин
фото: Guido Kirchner/dpa
фото: Guido Kirchner/dpa

Вакцинация от коронавирусной инфекции стала возможна в московских поликлиниках как «Спутником V», так и «ЭпиВакКороной», сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, москвичи смогут привиться в 100 пунктах вакцинации при городских медучреждениях, выразив свои пожелания в вакцине.

Специальной подготовки к прививке не требуется. На процесс вакцинации выделяют не более 40 минут, из которых 30 минут отводится наблюдению за пациентом, чтобы убедиться в отсутствии побочных эффектов.

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Коронавирус
Спутник V
ЭпиВакКорона
Вакцинация
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