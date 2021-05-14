Возможность выбора. «ЭпиВакКорона» доступна для москвичей

Наука и медицина

Вакцинация от коронавирусной инфекции стала возможна в московских поликлиниках как «Спутником V», так и «ЭпиВакКороной», сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, москвичи смогут привиться в 100 пунктах вакцинации при городских медучреждениях, выразив свои пожелания в вакцине.

Специальной подготовки к прививке не требуется. На процесс вакцинации выделяют не более 40 минут, из которых 30 минут отводится наблюдению за пациентом, чтобы убедиться в отсутствии побочных эффектов.