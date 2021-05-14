ВОЗ: второй год пандемии может унести больше жизней

Наука и медицина

Второй год пандемии COVID-19 может оказаться смертоноснее, чем первый, сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

По словам гендиректора, пандемия уже забрала жизни более 3,3 млн людей.

Выразив обеспокоенность, глава ВОЗ призвал государства к принятию комплексных мер в борьбе с коронавирусом, включая вакцинацию и другие действия в области общественного здравоохранения.

Гебрейесус добавил, что государствам с большими объемами вакцины необходимо направлять ее нуждающимся через международный механизм COVAX, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Это обеспечит быструю и «равноправную вакцинацию».