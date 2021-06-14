ВОЗ озаботилась случаями возникновения серьезных воспалений в сердце после вакцинации от коронавируса
Информация о случаях миокардита (воспаление сердечной мышцы), которые появились после применения вакцины от COVID-19, изучаются специалистами Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила помощник гендиректора организации Марианджела Симао. Речь идёт о препарате от коронавируса, который производить американская фармкомпания Pfizer.
По словам представителя ВОЗ, сотрудники отслеживают ситуацию с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. Информация о случаях миокардита еще находится в процессе сбора, тем не менее, на данный момент данные о воспалениях поступают из США и Израиля.
«Мы находимся на этапе, когда мы изучаем, является ли миокардит сигналом и признаком воздействия вакцины или это обычное распределение в популяции« – сообщила помощник гендиректора ВОЗ.
Симао добавила, что вся информация о случаях миокардита будет обнародована ОВЗ после получения необходимых научных данных, передаёт РИА «Новости».
Ситуацию также прокомментировал глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он отметил, что миокардиты после применения препарата Pfizer носили самоограничивающийся характер и имели легкую форму.