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Наука и медицина

ВОЗ: Новые штаммы коронавируса обладают повышенной скоростью распространения

Сергей Михневич
11 апреля, 2021 08:46
1 мин
Сергей Михневич
11 апреля, 2021 08:46
1 мин
Aleksander Polyakov/Globallookpress.com
ВОЗ: Новые штаммы коронавируса обладают повышенной скоростью распространения

Специалисты обнаружили новые штаммы коронавирусной инфекции, которые отличаются повышенной скоростью распространения. Об этом рассказала руководитель российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

По ее словам, есть большой риск повторного занесения вируса и возобновления инфекции сохраняется во всех странах мира.

«Вероятно, что сохранятся повышенные риски вывоза и ввоза между странами в результате международных поездок, включая появление новых вариантов», - сказа Вуйнович.

Специалист добавила, что многие новые штаммы коронавируса являются более заразными, чем старые и по этой причине необходимо сохранять контроль над распространением инфекции, пишет «Российская газета».

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