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Наука и медицина
ВОЗ: не нужно смотреть на уровень антител перед прививкой
29 июня, 2021 14:13
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фото: pixabay
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, почему перед тем, как принять решение о вакцинации, не нужно рассчитывать на результат теста на антитела.
По ее мнению, для точной оценки иммунитета следует проводить сложные лабораторные исследования, так как тест может показать наличие антител и после бессимптомного характера коронавирусной инфекции.
«Присутствие определенных антител в «обычных тестах» обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», — цитируют слова Вуйнович РИА Новости.
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