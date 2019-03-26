Военный технополис оснастили суперкомпьютером

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил работы по созданию вычислительного комплекса информационно-телекоммуникационного центра Военного инновационного технополиса «ЭРА». Основная задача нового центра обработки данных - решение задач моделирования математических процессов в интересах лабораторий, работающих в составе технополиса.

Комплекс расположен в Краснодарском крае, в Анапе. Площадь здания ЦОД составляет более 600 кв.метров.

В настоящий момент запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей

Проект был реализован в интересах Министерства обороны России кооперацией предприятий «РФЯЦ-ВНИИТФ им. Академика Е.И. Забабахина» и АО «НИЦЭВТ» (входит в Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). Вычислительный комплекс создан для решения задач лабораторий технополиса ЭРА, специализирующихся на разработках в области робототехники, информационной безопасности, информационно-телекоммуникационных систем, технического зрения, распознавания образов, нанотехнологий и другого. Так, к примеру, алгоритмы, применяемые в робототехнике, изначально отрабатываются на моделях в суперкомпьютере, что позволяет сократить сроки их внедрения.

Работа всех информационных систем ЦОД построена на программном обеспечении отечественного производства Astra Linux, принятого на снабжение в Минобороны РФ

Созданный ЦОД усилит работу лабораторий и позволит проводить исследования в области прорывных информационных технологий на новом качественном уровне. По ключевым характеристикам используемая сеть не уступает лучшим зарубежным аналогам.

Ключевым компонентом созданной суперЭВМ является высокоскоростная коммуникационная сеть отечественного производства, которая объединяет все вычислительные узлы в единый высокопроизводительный вычислительный комплекс.

Ввод ЦОД в эксплуатацию позволит решить потребность в информационных ресурсах, как технополиса «ЭРА», так и предприятий промышленности осуществляющих научную деятельность в технополисе.

«Созданное для военного технополиса ЭРА решение в области работы с большими данными – еще один шаг к реализации национального проекта «Цифровая экономика». Новые вычислительные мощности позволят ускорить процесс разработки и апробации новых изделий и технологий при помощи комплексного математического моделирования. Такие технологии могут быть использованы для управления рисками, для оптимизации затрат и для повышения эффективности других операционных процессов в компании», – подчеркнул индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко.

Технополис «Эра» представляет собой высокотехнологичную площадку для изучения и внедрения возможностей искусственного интеллекта в оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации. В настоящее время научная деятельность в технополисе ЭРА организована по восьми научно-техническим направлениям: робототехника; информационная безопасность; информационно-телекоммуникационные системы; технологии энергообеспечения, аппараты и машины жизнеобеспечения; техническое зрение, распознавание образов; информатика и вычислительная техника; биотехнические системы и технологии; нанотехнологии и наноматериалы.

В настоящее время в лабораторном кластере уже разместились представительства 37 предприятий, среди которых как крупные концерны «Калашников» и «Сухой», так и исследовательские команды-стартапы.

Совместными усилиями они приступили к реализации 48 инновационных проектов в области робототехники, энергообеспечения, биоинженерии, информационных систем и ряда других направлений

В этих разработках участвуют и военнослужащие четырех научных рот, сформированных в технополисе «Эра». В них призвано 160 молодых людей, которые не только показали отличные результаты в учебе, но уже имеют изобретения, патенты и научные публикации.