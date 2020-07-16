Военные будут готовиться к бою в виртуальной реальности

Сделано Русскими

фото: Pixabay

Рязанский радиозавод, входящий в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал очки виртуальной реальности.

Причём их будут использовать российские военные.

Как отмечают разработчики, в основном, гаджет будут использовать для подготовки специалистов связи. Уже сейчас VR очки активно задействованы в Пермском военном институте войск Национальной гвардии, пишет «Naked science».

Виртуальная реальность (VR) - это технологии, которые позволяют погрузить человека в искусственно созданный мир, создают эффект присутствия. Сегодня эти технологии позволяют воссоздать практически любое окружение, поместить пользователя в определённые ситуации. Картинка может быть прорисована на компьютере или записана видео с углом обзора в 360 градусов.