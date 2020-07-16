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Военные будут готовиться к бою в виртуальной реальности
16 июля, 2020 08:22
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фото: Pixabay
Рязанский радиозавод, входящий в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал очки виртуальной реальности.
Причём их будут использовать российские военные.
Как отмечают разработчики, в основном, гаджет будут использовать для подготовки специалистов связи. Уже сейчас VR очки активно задействованы в Пермском военном институте войск Национальной гвардии, пишет «Naked science».
Виртуальная реальность (VR) - это технологии, которые позволяют погрузить человека в искусственно созданный мир, создают эффект присутствия. Сегодня эти технологии позволяют воссоздать практически любое окружение, поместить пользователя в определённые ситуации. Картинка может быть прорисована на компьютере или записана видео с углом обзора в 360 градусов.
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