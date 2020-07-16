По состоянию на 15 июля 10:45
Заболевших746 369
За последние сутки6 422
Выздоровело523 249
Умерло11 770
Сделано Русскими
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Сделано Русскими
Новости Сделано Русскими
Русская планета
Сделано Русскими

Военные будут готовиться к бою в виртуальной реальности

Дмитрий Байков
16 июля, 2020 08:22
1 мин
1
фото: Pixabay

Рязанский радиозавод, входящий в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал очки виртуальной реальности.

Причём их будут использовать российские военные.

Как отмечают разработчики, в основном, гаджет будут использовать для подготовки специалистов связи. Уже сейчас VR очки активно задействованы в Пермском военном институте войск Национальной гвардии, пишет «Naked science».

Виртуальная реальность (VR) - это технологии, которые позволяют погрузить человека в искусственно созданный мир, создают эффект присутствия. Сегодня эти технологии позволяют воссоздать практически любое окружение, поместить пользователя в определённые ситуации. Картинка может быть прорисована на компьютере или записана видео с углом обзора в 360 градусов.

темы
Россия
военные
виртуальная реальность
1 мин