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Наука и медицина
Внешний вид может указать на поражение сердца и сосудов
25 февраля, 2022 14:39
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фото: pixabay
Определить поражение сердца и сосудов можно по внешнему виду человека. Речь идёт об отёках тела, объяснил кардиолог Тамаз Гаглошвили.
Сердечная недостаточность проявляется в виде отёков ног, при которых кожа холодная и синеватая. Начинаются отёки с лодыжек и поднимаются вверх. При этом у человека может наблюдаться одышка и аритмия, рассказал специалист.
Для диагностики при обнаружении симптомов врач посоветовал сдать анализы на общий белок крови, альбумин крови, креатинин крови, СКФ (скорость клубочковой фильтрации), общий анализ мочи. Может также понадобиться анализ на суточную протеинурию и УЗИ почек, передаёт слова кардиолога «Российская газета».
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