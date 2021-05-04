Власти заявили о заражении тысяч людей среди уже прошедших вакцинацию от COVID-19. Есть и летальные исходы

Наука и медицина

Почти 6 тысяч человек, которые получили укол как минимум одним компонентом вакцины от коронавируса, заразились по крайней мере через три недели после прививки. Такую статистику привело управления здравоохранения Швеции.

В ведомстве сообщили, что было выявлено более 5,9 тысяч инфицированных после прививки. При этом всего было провакцинировано более 2 млн человек. Таким образом, доля зараженных после прохождения вакцинации одним компонентом препарата составила 0,3%.

20 человек из числа заразившихся попали реанимацию. Летальными случаями из 6 тысяч обернулись 187.

Также шведское управление здравоохранения привело статистику по пациентам, которые получили укол двумя компонентами вакцины. Всего таких пациентов насчитывается 700 тысяч. Из них коронавирусом заболело 1 624 человека (0,2%). В реанимационные отведения попали шесть человек, умерло 67.

Приведенные данные прокомментировал главный эпидемиолог страны Андерс Тегнель. Он подчеркнул, что ни одна вакцина от коронавируса «не исключает возможности заболеть», но число таких случаев очень невелико.

«Ни одна вакцина не исключает возможности заболеть. Однако число серьезных случаев невелико с учетом масштабов распространения инфекции и числа вакцинированных», - приводит его слова «ТАСС».