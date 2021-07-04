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Наука и медицина
Власти Украины назвали причину смерти мужчины из Винницы после прививки препаратом Pfizer
4 июля, 2021 10:45
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Mikhail Pletsky/Global Look Press
Власти Украины отчитались о смерти жителя Винницы, который скончался через четыре часа после прививки от коронавируса.
Как сообщили в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА, 47-летний украинец умер от острой сердечной недостаточности.
«Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации», - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу в Винницкой области скончался местный житель, который накануне получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty совместного производства компаний Pfizer и BioNTech, пишет «Московский комсомолец».
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