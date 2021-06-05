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Наука и медицина
Власти РФ ослабят жесткую хватку в сфере онлайн-торговли лекарствами
5 июня, 2021 10:31
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ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова объявила о готовящихся послаблениях в онлайн-торговле лекарствами. Осталось дождаться сентября.
По словам чиновницы, исчезнет «требование о десяти точках отпуска лекарственных препаратов». Кроме того, станут доступны к использованию маркетплейсы.
Тем не менее, регулятор продолжит контролировать цепочки поставок, для соблюдения всех условий и стандартов качества. Как заявила Самойлова, на данный момент, порядка 350 организаций имеют права на онлайн-торговлю лекарственными препаратами.
Как передает «Росбалт», на повестке у ведомства также находится вопрос о продаже рецептурных лекарств.
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