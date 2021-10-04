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Наука и медицина
Власти не видят необходимости дать россиянам доступ к иностранным вакцинам от коронавируса
4 октября, 2021 15:21
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Youtube / РБК
Власти РФ не видят необходимости в том, чтобы запускать производство иностранных вакцин на территории России для внутреннего рынка. В стране достаточно отечественных препаратов. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Пока такой потребности нет у нас, собственных вакцин достаточно», - заявил он в беседе с журналистами.
Глава Минпромторга напомнил, что в России выпускается вакцина AstraZeneca, но этот препарат предназначен для экспорта. По данным производителя, на территории РФ выпускается «нескольких сотен тысяч» этой вакцины, отмечает РИА «Новости».
Также стало известно, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к российской вакцине «Спутник V». Об этос рассказывает ФБА «Экономика сегодня».
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