Зеленский призвал «собрать самые светлые головы» и создать лабораторию по разработке вакцин

Наука и медицина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания современных лабораторий для разработки вакцин и лекарств в кратчайшие сроки.

В ходе селекторного совещания Зеленский напомнил, что для создания соответствующей лаборатории в бюджете на 2021 год заложено 100 млн гривен.

«Нам нужно собрать наши самые светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов», сказал Зеленский. Он подчеркнул, что Украине такая лаборатория нужна не только на время пандемии, сообщает официальный сайт украинского лидера.

Зеленский в Донбассе «вспомнил каждого воина» и не вспомнил погибшего 5-летнего мальчика.