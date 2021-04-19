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Зеленский призвал «собрать самые светлые головы» и создать лабораторию по разработке вакцин

Дмитрий Байков
19 апреля, 2021 16:28
1 мин
Дмитрий Байков
19 апреля, 2021 16:28
1 мин
официальный сайт Владимира Зеленского
официальный сайт Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания современных лабораторий для разработки вакцин и лекарств в кратчайшие сроки.

В ходе селекторного совещания Зеленский напомнил, что для создания соответствующей лаборатории в бюджете на 2021 год заложено 100 млн гривен.

«Нам нужно собрать наши самые светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов», сказал Зеленский. Он подчеркнул, что Украине такая лаборатория нужна не только на время пандемии, сообщает официальный сайт украинского лидера.

Зеленский в Донбассе «вспомнил каждого воина» и не вспомнил погибшего 5-летнего мальчика.

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Украина
Владимир Зеленский
Вакцина
Лаборатория
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