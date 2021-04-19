Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Зеленский призвал «собрать самые светлые головы» и создать лабораторию по разработке вакцин
19 апреля, 2021 16:28
1 мин
1 мин
официальный сайт Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания современных лабораторий для разработки вакцин и лекарств в кратчайшие сроки.
В ходе селекторного совещания Зеленский напомнил, что для создания соответствующей лаборатории в бюджете на 2021 год заложено 100 млн гривен.
«Нам нужно собрать наши самые светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов», сказал Зеленский. Он подчеркнул, что Украине такая лаборатория нужна не только на время пандемии, сообщает официальный сайт украинского лидера.
Зеленский в Донбассе «вспомнил каждого воина» и не вспомнил погибшего 5-летнего мальчика.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку