Выявлены симптомы тяжелого COVID-19 у детей

Наука и медицина

Повышенная температура в течение трёх дней, одышка и кожная сыпь у ребёнка – признаки, которые могут говорить о переходе коронавируса в тяжелую стадию. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, данные признаки должны насторожить родителей и стать причиной к дальнейшему обследованию. Чтобы проверить состояние легких заболевшего, необходимо пройти рентгенографию.

Рентгенографическое исследование позволяет выявить мультивоспалительный синдром — осложнение, одновременно поражающее несколько систем организма, добавил специалист.

Кроме того, пристальное внимание следует уделить кожным высыпаниям. Возникновение может указывать на воспалительный синдром Кавасаки.

Горелов отмечает, что большинство исследований показывают лёгкое протекание болезни. Тяжелая форма обнаруживается только у 0, 2% детей, пишет РИА Новости.