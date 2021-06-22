Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Выявлен характерный для вакцинированных симптом COVID-19
22 июня, 2021 13:33
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Ученые из Великобритании назвали частое чихание признаком заражения коронавирусом у привитых. Исследование проводилось на базе данных ZOE COVID Symptom Study.
По словам специалистов, частое чихание наблюдается только у вакцинированных от COVID-19. Однако данный симптом может возникнуть и на фоне аллергии, возникающей в теплые месяцы.
«Важно помнить, что связь между чиханием и COVID-19 не очень сильна, поэтому человек должен внимательно следить за другими 20 симптомами болезни, независимо от того, вакцинирован он или нет», – передает «Российская газета», ссылаясь на издание Express.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку