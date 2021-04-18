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Наука и медицина

Вице-премьер РФ Юрий Борисов: Россия покинет МКС через четыре года

Сергей Михневич
18 апреля, 2021 14:39
1 мин
Сергей Михневич
18 апреля, 2021 14:39
1 мин
Mission of Russia EU/Globallookpress.com
Вице-премьер РФ Юрий Борисов: Россия покинет МКС через четыре года

Россия покинет Международную космическую станцию (МКС) к 2025 году, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Россия намерена выйти из проекта МКС с 2025 года и уведомит об этом иностранных партнеров», - сообщает РБК.

По данным издания, Россия планирует в ближайшее время создать национальную орбитальную станцию.

Ранее сообщалось, что с космодрома «Байконур» стартовала первая в 2021 году ракета-носитель «Союз-2.1а». Всего в этом году планируется провести 12 пусков.

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