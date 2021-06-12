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Наука и медицина
Вирус не отступает. В стране стремительно растет заражаемость
12 июня, 2021 13:29
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В России стремительно увеличивается количество зараженных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
За минувшие сутки прирост инфицированных составил около 13,5 тысяч человек. Днем ранее впервые с начала этого года было зафиксировано более 12 тысяч новых случаев коронавируса.
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 6701, Санкт-Петербурге – 889, Московской области – 867.
По последним данным в мире количество инфицированных превысило 176 млн, из них более 3,8 миллиона человек умерли. В этом плане лидируют США, Индия и Бразилии. Россия занимает шестое место в списке, пишет ТАСС.
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