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«Выключить» старение после 40 лет: диетолог раскрыл способ

Елизавета Ивлева
25 мая, 2021 12:26
1 мин
Елизавета Ивлева
25 мая, 2021 12:26
1 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал, что мониторинг уровня гормонов и витаминов в совокупности с физическими нагрузками и снижением стресса поможет в антивозрастной терапии. Об этом врач рассказал на YouTube.

По словам специалиста, время от времени следует проверять уровень железа и витаминов группы В, чтобы отследить микроэлементы и восполнить их в случае дефицита. Если нет противопоказаний, для профилактики можно принимать витамин D и омегу-3, антиоксиданты и альфа-липоевую кислоту.

Ковальчук отметил, что у мужчин уровень тестостерона влияет на продолжительность жизни. Этот показатель особенно важен людям с сахарным диабетом, так как от тестостерона зависит вес, липидный профиль и уровень сахара в крови.

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ТЕГИ
Старение
Витамины
Гормоны
Алексей Ковальков
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