«Выключить» старение после 40 лет: диетолог раскрыл способ

Наука и медицина

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал, что мониторинг уровня гормонов и витаминов в совокупности с физическими нагрузками и снижением стресса поможет в антивозрастной терапии. Об этом врач рассказал на YouTube.

По словам специалиста, время от времени следует проверять уровень железа и витаминов группы В, чтобы отследить микроэлементы и восполнить их в случае дефицита. Если нет противопоказаний, для профилактики можно принимать витамин D и омегу-3, антиоксиданты и альфа-липоевую кислоту.

Ковальчук отметил, что у мужчин уровень тестостерона влияет на продолжительность жизни. Этот показатель особенно важен людям с сахарным диабетом, так как от тестостерона зависит вес, липидный профиль и уровень сахара в крови.