Выход есть. Французский лидер назвал способ остановить пандемию коронавируса

Наука и медицина

Пандемия коронавируса будет остановлена только в том случае, если вакцина станет доступной во всём мире. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мы должны работать над тем, чтобы вакцина стала всеобщим достоянием, а это означает, что необходимо больше производить препаратов», - подчеркнул Макрон. «Именно поэтому я совершенно ясно призываю США снять все запреты на экспорт вакцин и их компонентов», - сказал французский лидер.

Глава Франции указал на необходимость работы стран над тем, чтобы вакцина стала всеобщим достоянием. Для этого, по его словам, следует производить больше препаратов. Кроме того, Макрон призвал США снять все запреты на экспорт вакцин и их компонентов, пишет ТАСС.