Выиграл «Спутник V». Власти Венгрии сравнили вакцины по эффективности

Наука и медицина

Отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V» признали наиболее безопасной и эффективной в Венгрии. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник V» оказался наиболее безопасной и эффективной вакциной. Согласно статистике, средняя смертность среди вакцинированных в 7-32 раза меньше, а число заражений COVID в 2-7 раз меньше.

Сообщается, что доля смертей среди вакцинированных Pfizer выше в 32 раза выше, а доля заражений – в 6 раз, чем у «Спутника V».

При этом смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca, пишет РИА «Новости».