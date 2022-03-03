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Наука и медицина
«Выгулять» тревожность: психиатр дал советы
3 марта, 2022 12:10
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фото: pixabay
Чувствительные и подверженные к сменам настроения люди сейчас могут испытывать тревогу. О том, как справиться с беспокойством, рассказал психиатр Павел Качалов.
По его мнению, долгое нахождение в замкнутом пространстве негативно влияет на эмоциональное состояние. Развеяться и отвлечься от грустных размышлений помогут частые прогулки на свежем воздухе.
Кроме того, сейчас необходимо фильтровать поток информации. При ухудшении состояния можно обратиться к врачу для медикаментозного решения тревоги, пишет «Российская газета».
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