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Наука и медицина
Выгорание и усталость: как отличить и что делать
2 марта, 2022 19:57
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фото: pixabay
С усталостью и эмоциональным выгоранием встречался почти каждый человек. О том, как отличить два понятия, рассказал директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.
По его мнению, выгорание характеризуется снижением продуктивности и потерей интереса к работе. Эмоциональное давление может быть причиной критики, стресса и отсутствием поддержки.
Кроме того, эмоциональное выгорание нельзя сравнить с обычной усталостью, которую можно решить за несколько дней отдыха. Запущенная стадия лечится лекарственными препаратами после диагностики врача. Если эмоциональное выгорание ухудшает здоровье, следует задуматься о смене деятельности, отметил эксперт в интервью «Известиям».
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