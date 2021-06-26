«Вы просто издеваетесь над здравым смыслом»: Запашный обратился к власти после «Алых парусов»
Российский дрессировщик Эдгард Запашный раскритиковал российские власти из-за проведения «Алых парусов».
Напомним, накануне на фоне запрета проводить массовые мероприятия в Санкт-Петербурге тысячи молодых людей собрались, чтобы посмотреть на проход брига «Россия».
Кроме того, в центре Северной столицы прошел грандиозный концерт с участием российских звезд. Участники мероприятия были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Запашный сказал, что поражен такой откровенной демонстрацией двойных стандартов власти.
«В буквальном смысле слова меня переполняет злость!» - сказал он.
Запашный напомнил о недавних рекордах по заболеваемости и новых ограничениях в стране. По его словам, чиновники заставляют россиян любыми способами вакцинироваться и тут же проводят фестивали с многотысячной аудиторией.
«Вы просто издеваетесь над здравым смыслом и провоцируете наш народ на ненависть к вам же», - добавил он.
Запашного поддержали Анастасия Волочкова, Виталий Гогунский, Оскар Кучера, Руслан Алехно, иллюзионист Сергей Сафронов, балерина Анастасия Волочкова, пишет «Московский комсомолец».