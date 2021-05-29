Вьетнамские биологи обнаружили новый штамм-гибрид коронавируса

Наука и медицина

Во Вьетнаме обнаружен новый вид коронавируса, который представляет из себя гибрид британского и индийского штаммов, сообщил министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг.

По словам министра, новый штамм пока не получил название, но он более заразный и очень легко передается воздушным путем.

«Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса», - сказал Нгуен Тхань Лонг.

С января 2020 года во Вьетнаме были выявлены 6 713 инфицированных, из них более половины заразились за последний месяц. От различных осложнений за время пандемии скончались 47 человек, под наблюдением медиков остаются 3 770 заболевших, пишет ТАСС.