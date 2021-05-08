Вертолет NASA уже вовсю летает по территории Марса

Наука и медицина

Вертолет NASA впервые пролетев над поверхностью Марса сел на новое место. Он является первым в своем роде вертолетом, предназначенным для полетов в атмосфере другой планеты.

Американское космическое агентство сообщило об успехе аппарата Ingenuity на своем сайте. Вертолет-разведчик совершил первый тестовый полет на Красной планете еще 19 апреля. Он продлился 39 секунд.