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Наука и медицина
Вертолет NASA уже вовсю летает по территории Марса
8 мая, 2021 12:40
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NASA/JPL-Caltech/Globallookpress
Вертолет NASA впервые пролетев над поверхностью Марса сел на новое место. Он является первым в своем роде вертолетом, предназначенным для полетов в атмосфере другой планеты.
Американское космическое агентство сообщило об успехе аппарата Ingenuity на своем сайте. Вертолет-разведчик совершил первый тестовый полет на Красной планете еще 19 апреля. Он продлился 39 секунд.
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