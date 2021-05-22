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Наука и медицина
«Вектор» огорошил россиян своими данными о штаммах COVID-19
22 мая, 2021 19:07
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В научном центре «Вектор», занимающемся, в числе прочего, разработкой вакцин, заявили о десятках тысяч штаммов коронавируса, циркулирующих в России.
«На текущий момент более 7 тыс. полногеномных [образцов] отсеквенировано суммарно всеми усилиями России. Выявлено более 13 тыс. замен, то есть вирус очень вариабельный», — отметил глава центра Ринат Максютов.
Касательно вакцины центрк «ЭпиВакКорона», Максютов ответил, что намерен подавать заявку в ВОЗ, однако сроки напрямую зависят от перспектив экспорта. На данный момент, по его словам, приоритетным является распространение вакцины по стране, передает РБК.
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