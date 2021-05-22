«Вектор» огорошил россиян своими данными о штаммах COVID-19

Наука и медицина

В научном центре «Вектор», занимающемся, в числе прочего, разработкой вакцин, заявили о десятках тысяч штаммов коронавируса, циркулирующих в России.

«На текущий момент более 7 тыс. полногеномных [образцов] отсеквенировано суммарно всеми усилиями России. Выявлено более 13 тыс. замен, то есть вирус очень вариабельный», — отметил глава центра Ринат Максютов.

Касательно вакцины центрк «ЭпиВакКорона», Максютов ответил, что намерен подавать заявку в ВОЗ, однако сроки напрямую зависят от перспектив экспорта. На данный момент, по его словам, приоритетным является распространение вакцины по стране, передает РБК.