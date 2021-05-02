Ведущий российский вирусолог выступил против препарата «ЭпиВакКорона»

Наука и медицина

Анатолий Альтштейн, являющийся профессором эпидемиологии и микробиологии в центре Гамалеи, высказался о препарате «ЭпиВакКорона».

По его словам, вакцина может не оказывать эффективного эффекта в выработке защитных антител. Ученый убежден, что вопрос остается спорным и нуждается в дальнейшей проверке.

«Если некий препарат вызывает какие-то антитела и не вызывает нейтрализующих, то такая вакцина действовать не будет. К слову, есть неофициальные данные, что вакцина, основанная на пептидах, которую производят в «Векторе», нейтрализующие антитела не вырабатывает» - приводит мнение вирусолога издание «Сибирь.Реалии».

Также Альтштейн отметил, что компетентные государственные учреждения не заинтересованы в проведении дополнительных проверок. При этом в Роспотребнадзоре настаивают на высокой эффективности препарата.