Вакциной Moderna запретили прививаться из-за сообщений о редких побочных эффектах
Финляндия запретила использовать вакцину от коронавируса Moderna. Запрет коснется мужчин моложе 30 лет.
Он связан с повышенным риском развития миокардита - воспаления сердечной мышцы.
Вместо Moderna будут вводить препарат Pfizer. Даже если первый укол сделан Moderna, второй будет Pfizer.
Вероятность развития миокардита подтвердили исследования в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. Установлено, что миокардит длится недолго и проходит бесследно. Тем не менее власти решили приостановить вакцинацию Moderna из предосторожности, пишет «Интерфакс».
До решения Финляндии от препарата для мужчин младше 30 отказались Дания и Швеция. Причина та же - возможные заболевания сердца.
Ранее Япония приостановила вакцинацию Moderna - 1,6 миллиона доз могли быть загрязнены.