Вакцинированных мало. В России предсказывают ускоренное распространение COVID-19
Россиян, которые привились от коронавируса очень мало, а доля тех, кто переболел и у кого остались антитела - маленькая.
Поэтому, если если не иммунизировать достаточное количество человек, вирус сможет распространяться очень быстро, считает руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
«Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, небольшая. Это значит, что вирус будет распространяться еще быстрее», - сказала она.
Единственный выход из ситуации, по мнению специалиста, массовая вакцинация.
По данным оперативного штаба, с начала лета в стране резко увеличилось количество заразившихся коронавирусом. Если весной этого года фиксировалось около 8-9 тысяч человек в день, то за последние три дня прирост превышает 17 тысяч человек, пишет РИА «Новости».