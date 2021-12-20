Вакцинацию от коронавируса включили в национальный план прививок в России
Министерство здравоохранения РФ утвердило национальный календарь профилактических прививок. Также прошел утверждение календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, куда вошла прививка от коронавируса. Документ за подписью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко был опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, для отдельных категорий граждан предусмотрен приоритет первого уровня для обязательной вакцинации от COVID-19. В эти группы входят граждане старше 60-летнего возраста, социальные работники и сотрудники сферы образования, медики, граждане с хроническими заболеваниями и жители городов-миллионников.
В приказе отмечается, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет будет производиться добровольно, при посменном согласии родителей, передаёт Lenta.ru.