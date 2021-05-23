Вакцинация на грани. На Украине рассказали о ходе кампании по вакцинации людей от COVID-19

Наука и медицина

На Украине одну дозу вакцины от коронавируса получил уже 978 031 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

При этом уточняется, что полностью вакцинированы, то есть получили две дозы препарата, 74 783 человека. Из этого числа двое вакцинировавшихся получили одну дозу за границей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз медленно поставляет вакцины от коронавирусной инфекции в страну, пишет RT.