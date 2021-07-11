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Наука и медицина
Вакцина «КовиВак» в Москве закончилась за сутки. Жители столицы стояли за ней в очередях
11 июля, 2021 10:32
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Москву доставили очередную партию вакцины Центра им. Чумакова «КовиВак», но она закончилась менее чем за сутки, сообщается на сайте администрации города.
«Вакцины „КовиВак“ нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России», - говорится в сообщении.
Вакцина «КовиВак» закончилась в столице 28 июня. Кроме того, в Москве нет до сих пор еще одной отечественной вакцины - «ЭпиВакКорона». Нет проблем только с вакциной «Спутником V».
Привиться этим препаратом можно практически во всех поликлиниках города, в торговых центрах и других общественных местах, пишет «Газета.Ru».
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