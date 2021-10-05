В Японии перепроверили образцы крови больных и обнаружили семь случаев нового вируса
В Японии зафиксировано семь случаев заболевания, вызванного ранее неизвестной инфекцией. Вирус получил название Йезо, источник его распространения установлен.
Случаи болезни зафиксировали в период с 2014 по 2020 годы. Основные симптомы - лихорадка и снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови.
Доказано, что вирус передается через укусы клещей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Чтобы определить источник вируса, был проведен скрининг образцов у диких животных на острове Хоккайдо. Именно из этого района люди обращались в больницу с лихорадкой после укуса клеща. В образцах оленей и енотов нашли антитела к вирусу. РНК Йезы содержали основные виды клещей острова.
Ранее сообщалось, что Китай до 2026 года построит лабораторию для изучения смертельных вирусов у границ России.