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Наука и медицина
В ВОЗ призвали прививаться и не думать об антителах
26 июня, 2021 17:19
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Zheng Huansong/XinHua/Globallookpress
Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) призвали людей не ориентироваться на количество антител. Прививаться можно при любом уровне.
Как заявила представитель организации в России, Мелита Вуйнович, вакцина не нанесет никакого вреда прививающемуся, даже несмотря на высокий уровень титров антител.
Кроме того, как передает РБК, антитела также не являются достоверным показателем уровня иммунитета.
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