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Наука и медицина
В центре Гамалеи допустили гуляющие по Москве новые штаммы коронавируса
12 июня, 2021 18:23
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Заместитель главы центра Гамалеи Денис Логунов допустил наличие в Москве новых, еще неизученных штаммов коронавируса.
Логунов рассказал о подобной вероятности президенту РФ Владимиру Путину после церемонии вручения госпремий.
«Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы», — приводит слова медика ТАСС.
Несмотря на то, что не все мутации вируса могут грозить опасностью, Логунов заявил о необходимости внимательно следить за их развитием. Печальным примером стал индийский штамм COVID-19, понижающий сопротивляемость у вакцинированных и переболевших в два-три раза.
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