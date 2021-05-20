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В сочинских пещерах живут летучие мыши с новыми смертельными коронавирусами

Артем Денисов
20 мая, 2021 23:18
1 мин
Артем Денисов
20 мая, 2021 23:18
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

В пещерах в Сочи нашли летучих мышей, зараженных новыми видами коронавируса, которые близки к SARS-CoV-2 — возбудителю нынешней эпидемии коронавируса.

Речь идет о пещерах в долинах рек Хосты и Кудепсты. Они находятся вблизи жилья, в них бывают люди.

Вирусы назвали «Хоста-1» и «Хоста-2». Они могут послужить источником новых коронавирусов человека. Летучих мышей изучают в Центре имени Гамалеи, Институте медицинской приматологии и Сочинском национальном парке, пишет «Московский комсомолец».

Ранее стало известно, как долго следы коронaвируса могут оставаться на повседневных предметах, которыми пользовался носитель COVID-19.

Ранее по теме:  «Забравшийся» в дом коронавирус может жить на предметах до 28 дней
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