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Наука и медицина
В сочинских пещерах живут летучие мыши с новыми смертельными коронавирусами
20 мая, 2021 23:18
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pixabay.com
В пещерах в Сочи нашли летучих мышей, зараженных новыми видами коронавируса, которые близки к SARS-CoV-2 — возбудителю нынешней эпидемии коронавируса.
Речь идет о пещерах в долинах рек Хосты и Кудепсты. Они находятся вблизи жилья, в них бывают люди.
Вирусы назвали «Хоста-1» и «Хоста-2». Они могут послужить источником новых коронавирусов человека. Летучих мышей изучают в Центре имени Гамалеи, Институте медицинской приматологии и Сочинском национальном парке, пишет «Московский комсомолец».
Ранее стало известно, как долго следы коронaвируса могут оставаться на повседневных предметах, которыми пользовался носитель COVID-19.
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