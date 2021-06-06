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Наука и медицина
В российской армии сформировался коллективный иммунитет к COVID
6 июня, 2021 12:00
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В Российских вооруженных силах практически завершена вакцинация против коронавируса и среди военнослужащих выработан коллективный иммунитет, заявил начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Евгений Крюков.
Он сообщил, что военнослужащие вакцинировались добровольно и этот процесс прощел проще, чем у гражданских.
«В Министерстве обороны на сегодняшний день закончено формирование коллективного иммунитета», - сказал Крюков.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что доля россиян с антителами на сегодняшний день недостаточна. При этом, риск заболеть смертоносной инфекцией после вакцинации составляет менее 1%, пишет ТАСС.
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